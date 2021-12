Nations League, Flick: «La Germania si misurerà con le squadre migliori» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il c.t. della Germania Flick ha commentato il sorteggio di Nations League della Nazionale tedesca Hans-Dieter Flick, commissario tecnico della Germania, ha commentato il sorteggio di Nations League che ha abbinato la Nazionale tedesca a Italia, Inghilterra e Ungheria. LE PAROLE – «È fantastico. Saranno sfide affascinanti dove avremo la possibilità di misurarci contro le squadre migliori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il c.t. dellaha commentato il sorteggio didella Nazionale tedesca Hans-Dieter, commissario tecnico della, ha commentato il sorteggio diche ha abbinato la Nazionale tedesca a Italia, Inghilterra e Ungheria. LE PAROLE – «È fantastico. Saranno sfide affascinanti dove avremo la possibilità di misurarci contro le». L'articolo proviene da Calcio News 24.

