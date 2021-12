Nations League, ci saranno anche Argentina e Brasile. Annuncio ufficiale (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Nations League cambia formato ed apre le porte anche a squadre sudamericane come Argentina e Brasile, Annuncio ufficiale di Zbigniew Boniek. La competizione per le Nazionali si trasforma in un piccolo mondiale, con l’apertura anche ad alcune formazioni sudamericane. Zbigniew Boniek vice presidente dell’Uefa ha dato l’Annuncio del cambiamento del format della Nations League: “La competizione subirà dei cambiamenti rispetto a quella attuale. Il format della Nations League subirà delle variazioni a partire dal 2024. Abbiamo avuto un meeting con la Conmebol e le squadre sudamericane si uniranno al torneo“. Come cambierà il format della Nations ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lacambia formato ed apre le portea squadre sudamericane comedi Zbigniew Boniek. La competizione per le Nazionali si trasforma in un piccolo mondiale, con l’aperturaad alcune formazioni sudamericane. Zbigniew Boniek vice presidente dell’Uefa ha dato l’del cambiamento del format della: “La competizione subirà dei cambiamenti rispetto a quella attuale. Il format dellasubirà delle variazioni a partire dal 2024. Abbiamo avuto un meeting con la Conmebol e le squadre sudamericane si uniranno al torneo“. Come cambierà il format della...

nati_sfv_asf : UEFA Nations League 2022/23 Die Gruppe der Schweiz Le groupe de la Suisse Il gruppo della Svizzera ?? Jun-Sep 2022… - CB_Ignoranza : Complimenti a Germania e Inghilterra per le rivincite che si prenderanno in Nations League. #Italia #NationsLeague - Eurosport_IT : Che girone per l'Italia nella Nations League ???????? #NationsLeague | #Italia | #azzurri - napolipiucom : Nations League, ci saranno anche Argentina e Brasile. Annuncio ufficiale #Argentina #Brasile #NationsLeague #Uefa… - TheRealPinguini : Siamo alla follia. -