Nations League, arriva la svolta: cambia tutto! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la proposta della Fifa di svolgere il mondiale ogni due anni, la Uefa risponde con un probabile cambio di format della Nations League. Il torneo inaugurato nel 2018 è stato creato per diminuire il numero di amichevoli delle nazionali e per garantire maggiore spettacolo agli spettatori. La Uefa addirittura, lavora in sinergia con la Conmebol per far partecipare anche le squadre sudamericane al torneo. A svelare il tutto è stato Zbigniew Boniek, vicepresidente della Uefa, queste le sue parole: “Questa è l’ultima Nations League che si giocherà con questo format. Abbiamo avuto una riunione con la CONMEBOL e dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo. Quale format sarà? Ci stiamo lavorando. Il calendario delle nazionali è ristretto, per cui non c’è troppo margine di manovra”. Ha poi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la proposta della Fifa di svolgere il mondiale ogni due anni, la Uefa risponde con un probabile cambio di format della. Il torneo inaugurato nel 2018 è stato creato per diminuire il numero di amichevoli delle nazionali e per garantire maggiore spettacolo agli spettatori. La Uefa addirittura, lavora in sinergia con la Conmebol per far partecipare anche le squadre sudamericane al torneo. A svelare il tutto è stato Zbigniew Boniek, vicepresidente della Uefa, queste le sue parole: “Questa è l’ultimache si giocherà con questo format. Abbiamo avuto una riunione con la CONMEBOL e dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo. Quale format sarà? Ci stiamo lavorando. Il calendario delle nazionali è ristretto, per cui non c’è troppo margine di manovra”. Ha poi ...

