Nations League 2022 23 | si parte con Italia-Germania

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il sorteggio andato in scena nella giornata di ieri, la UEFA ha diramato anche il calendario della/23, che prenderà il via il prossimo 5 giugnocon le partite della fase a gironi. Gli stessi si concluderanno poi con le sfide di settembre del, per fare spazio ai Mondiali in L'articolo