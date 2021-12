Natale 2021: quali sono le regioni che diventeranno gialle dal 20 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) In vista del Natale 2021 molte regioni abbandoneranno il bianco passando al giallo. E in questa zona saranno previste maggiori restrizioni. I numeri in aumento legati ai contagi da Covid hanno “obbligato” il Governo a prendere alcune decisioni, per evitare che la situazioni possa tornare a peggiorare. Lo aveva annunciato tempo fa il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e così è accaduto dopo il monitoraggio di questa mattina che ha evidenziato il bisogno di imporre regole diverse in alcune regioni che stanno vedendo aumentare in modo rapido il numero dei contagi. Stando agli ultimi dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, dal 20 dicembre prossimo quindi saranno molte le regioni che diventeranno gialle. Scopriamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) In vista delmolteabbandoneranno il bianco passando al giallo. E in questa zona saranno previste maggiori restrizioni. I numeri in aumento legati ai contagi da Covid hanno “obbligato” il Governo a prendere alcune decisioni, per evitare che la situazioni possa tornare a peggiorare. Lo aveva annunciato tempo fa il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e così è accaduto dopo il monitoraggio di questa mattina che ha evidenziato il bisogno di imporre regole diverse in alcuneche stanno vedendo aumentare in modo rapido il numero dei contagi. Stando agli ultimi dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, dal 20prossimo quindi saranno molte leche. Scopriamo ...

Advertising

repubblica : Napoli, rubato l'albero di Natale nel palazzo del Consiglio comunale [di Marina Cappitti] - Agenzia_Ansa : Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lock… - albertoangela : Su 'il venerdì' di ieri un mio personale racconto di Napoli… in attesa della serata di Natale quando saremo in onda… - Roma_Amore_Mio : Roma????17/12/2021... Una passegiatta..., un giovedì 17 dicembre 2021...1 settimana prima di Natale????????2/2 - AriannaAmbrosi0 : RT @rep_roma: Mercatini di Natale, Roma in festa: dal regalo shabby chic al panettone della solidarietà: la guida definitiva [di Cecilia Ci… -