Napoli, Spalletti sorride: ci saranno contro il Milan! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie in casa Napoli, la lunga lista di infortunati comincia ad assottigliarsi. Di seguito il report del Napoli sugli infortunati dopo l’allenamento mattutino degli azzurri. “Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo”. Difatti, Spalletti ritrova Mario Rui e Lobotka che dunque a meno di clamorose sorprese, dovrebbero far parte dei convocati per il Milan. Seppur non avrà tutta la rosa a disposizione, il tecnico toscano ritrova due importanti pedine in un momento di estrema difficoltà. Napoli Ancora fermi ai box Insigne, Osimhen, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie in casa, la lunga lista di infortunati comincia ad assottigliarsi. Di seguito il report delsugli infortunati dopo l’allenamento mattutino degli azzurri. “Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo. Mario Rui e Lobotka hanno svolto l’intera seduta in gruppo”. Difatti,ritrova Mario Rui e Lobotka che dunque a meno di clamorose sorprese, dovrebbero far parte dei convocati per il Milan. Seppur non avrà tutta la rosa a disposizione, il tecnico toscano ritrova due importanti pedine in un momento di estrema difficoltà.Ancora fermi ai box Insigne, Osimhen, ...

