Napoli, si valutano diversi nomi per il dopo Manolas: Bremer nella lista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Napoli sta cercando delle alternative dopo l'addio di Manolas: agli azzurri piace anche Bremer del Torino, nonostante le parole di Cairo Il Napoli dopo l'addio di Kostas Manolas, annunciato ieri all'Olympiacos, sta valutando diverse alternative per la difesa. In cima alla lista dei desideri di Giuntoli ci sarebbe Bremer del Torino. Nonostante le parole di Cairo di ieri sera, gli azzurri proveranno ad anticipare la concorrenza. Gli altri nomi sulla lista della società azzurra sono Udokhai dell'Augusta, il colombiano Sanchez del Tottenham o anche il ritorno di Luperto da Empoli. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

