Napoli, si pensa al sostituto di Manolas: tutti i nomi

Ieri sera Kostas Manolas è sbarcato al Pireo, pronto per questa sua nuova avventura all'Olympiakos. Il vuoto che lascia all'interno dell'organico del Napoli non è tuttavia solo numerico, in quanto Luciano Spalletti intende avere un'alternativa o più da affiancare ai titolarissimi Koulibaly e Rrahmani, per poter giocarsi lo scudetto fino alla fine. 

Da quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il ds Giuntoli starebbe valutando più profili, tra i quali spiccano i nomi di Mina dell'Everton e di Lucumi, classe '98 del Genk. Da non sottovalutare anche la pista che porterebbe a Torino sponda granata, ossia quella di Bremer. 

VINCENZO BONIELLO

