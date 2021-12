Napoli, ritorno di fiamma su un giocatore per il dopo Manolas! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha indicato il nome seguito da Giuntoli per il dopo Manolas. Con la partenza del greco direzione Olympiakos, Luciano Spalletti necessita un altro giocatore in quel ruolo, che sarà orfano anche di Koulibaly fino a febbraio. Bremer Napoli Torino Secondo il quotidiano il nome in cima alla lista è quello di Gleison Bremer. Ma è davvero difficile che il brasiliano possa lasciare Torino prima della prossima estate, nonostante il contratto in scadenza. Proprio il ds del Torino, Vagnati, nel post partita con la Sampdoria, ha confermato che il giocatore non si muoverà a gennaio. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha indicato il nome seguito da Giuntoli per ilManolas. Con la partenza del greco direzione Olympiakos, Luciano Spalletti necessita un altroin quel ruolo, che sarà orfano anche di Koulibaly fino a febbraio. BremerTorino Secondo il quotidiano il nome in cima alla lista è quello di Gleison Bremer. Ma è davvero difficile che il brasiliano possa lasciare Torino prima della prossima estate, nonostante il contratto in scadenza. Proprio il ds del Torino, Vagnati, nel post partita con la Sampdoria, ha confermato che ilnon si muoverà a gennaio.

