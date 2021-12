Napoli, novità sul futuro di Insigne: la verità sull’interesse del Tottenham (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il rinnovo tra Lorenzo Insigne ed il Napoli non arriva e diversi club potrebbero posare gli occhi sull’attaccante azzurro. Secondo alcune indiscrezioni, tra le pretendenti al numero 24, c’è il Tottenham di Antonio Conte. Arrivano però le prime smentite su questo fronte, secondo quanto riportato da Nicolò Schira il classe 1991 non rientra nei pieni del tecnico pugliese. Tra i londinesi e l’entourage del giocatore non c’è stato alcun contatto. Lorenzo Insigne Non ci saranno quindi gli Spurs nel futuro di Insigne, ma al momento resta lontano anche il Napoli. Lo stesso procuratore del calciatore ha affermato che fino a gennaio non avranno contatti con nessuno, dopo di che cambieranno le carte in tavola. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il rinnovo tra Lorenzoed ilnon arriva e diversi club potrebbero posare gli occhi sull’attaccante azzurro. Secondo alcune indiscrezioni, tra le pretendenti al numero 24, c’è ildi Antonio Conte. Arrivano però le prime smentite su questo fronte, secondo quanto riportato da Nicolò Schira il classe 1991 non rientra nei pieni del tecnico pugliese. Tra i londinesi e l’entourage del giocatore non c’è stato alcun contatto. LorenzoNon ci saranno quindi gli Spurs neldi, ma al momento resta lontano anche il. Lo stesso procuratore del calciatore ha affermato che fino a gennaio non avranno contatti con nessuno, dopo di che cambieranno le carte in tavola.

Advertising

FavataMattia : ??Con @AlfredoPedulla ne avevamo già parlato ieri del possibile approdo di #Manolas all’#Olympiacos. Ora si attende… - enrick81 : @napoliforever89 @Tvottiano @OltreTv @famigliasimpson @misterf_tweets @AgoCannella @Federic01996 @CIAfra73… - zazoomblog : Kalulu sfida il Napoli: “Daremo tutto per vincere questa settimana per noi c’è stata una novità” - #Kalulu #sfida… - gilnar76 : Kalulu sfida il #Napoli: “Daremo tutto per vincere, questa settimana per noi c’è stata una novità” #Forzanapoli… - BaiettiFranco : NOVITÀ - Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski (27) è stato tolto dopo 19 minuti in serie A dopo aver fatica… -