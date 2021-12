Napoli, movida blindata a Natale e Capodanno: ecco i divieti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – divieti di assembramenti e i giorni 24 e 31 dicembre restrizioni sulla vendita di bevande. E’ quanto è disposto da una ordinanza appena firmata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. In particolare l’ordinanza verte sulle misure per evitare assembramenti su alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie. A tal proposito “a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, laddove l’Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19” scatta “l’interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi assembramenti e i giorni 24 e 31 dicembre restrizioni sulla vendita di bevande. E’ quanto è disposto da una ordinanza appena firmata dal sindaco di, Gaetano Manfredi. In particolare l’ordinanza verte sulle misure per evitare assembramenti su alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie. A tal proposito “a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, laddove l’Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19” scatta “l’interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle ...

