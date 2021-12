Napoli: la richiesta di Spalletti dopo l’addio di Manolas (Di venerdì 17 dicembre 2021) La partenza del difensore costringe gli azzurri ad agire sul mercato La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del Napoli. Kostas Manolas fa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 dicembre 2021) La partenza del difensore costringe gli azzurri ad agire sul mercato La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del. Kostasfa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AlfredoPedulla : #Manolas-#Olympiacos: la conference call con il #Napoli è in corso ora. La richiesta per il cartellino è di 5 milio… - elgitanorex : Il Napoli ha sbagliato a lasciar partire il giocatore che tanto fino a gennaio non può giocare per il nuovo club, d… - gilnar76 : VIDEO | UN TIFOSO HA UNA RICHIESTA PER MANOLAS! ?? #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - _DAGOSPIA_ : DE LAURENTIIS HA CONFERMATO IL NO ALLA RICHIESTA DI INGRESSO ALLO STADIO DEL NAPOLI ALLA FIGLIA DI..… - VNobil : #Manolas-#Olympiacos: la richiesta del #Napoli per il cartellino è di 5 milioni: si tratta per chiudere rapidamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli richiesta Assunzioni più facili in comune A cominciare da Napoli a cui gli 85,2 milioni (portati in dote dal decreto su cui ieri la ... inserendo le nostre proposte nel disegno di legge di bilancio 2022 insieme alla richiesta di poter assumere ...

Fermata una marea di Green pass finti "L'attività dei falsari era in crescita" - Cronaca, Canzo ...Napoli, gli inserimenti sistematici relativi soprattutto alla presunta fittizia somministrazione di vaccini, sarebbero iniziati a settembre in modo sistematico, forse anche per una maggiore richiesta ...

Napoli: "Pronto a qualsiasi azione mi venga richiesta per la Salernitana" Cronache Salerno Napoli: la richiesta di Spalletti dopo l’addio di Manolas La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del Napoli. Kostas Manolas fa già parte del passato e ora serve un sostituto. Stando a quanto si legge Luciano Spalletti ha fatto una richiesta ...

Manolas via: la richiesta ufficiale di Spalletti a De Laurentiis Luciano Spalletti, dopo aver appreso dell'addio di Kostas Manolas, ceduto all'Olympiacos, ha chiesto al presidente di colmare in organico questa partenza ...

A cominciare daa cui gli 85,2 milioni (portati in dote dal decreto su cui ieri la ... inserendo le nostre proposte nel disegno di legge di bilancio 2022 insieme alladi poter assumere ......, gli inserimenti sistematici relativi soprattutto alla presunta fittizia somministrazione di vaccini, sarebbero iniziati a settembre in modo sistematico, forse anche per una maggiore...La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla del Napoli. Kostas Manolas fa già parte del passato e ora serve un sostituto. Stando a quanto si legge Luciano Spalletti ha fatto una richiesta ...Luciano Spalletti, dopo aver appreso dell'addio di Kostas Manolas, ceduto all'Olympiacos, ha chiesto al presidente di colmare in organico questa partenza ...