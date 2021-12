Napoli, Insigne: “Dispiaciuto per screzi con tifosi, adoro il City di Guardiola” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lorenzo Insigne si è raccontato nel nuovo numero di ‘Undici‘, toccando svariati argomenti tra cui il rapporto con i tifosi: “La gente ha sempre preteso molto da me e io ho cercato di ricambiare. Ho un carattere particolare, scherzo con tutti ma all’inizio sono un po’ freddo. Dei tifosi potrebbero pensare che io me la voglia tirare, ma in realtà è solo un atteggiamento di difesa. Ammetto che qualcuno non mi ha mai compreso al 100%, ma chi mi conosce bene sa come sono fatto. Mi dispiace che qualche volta ci siano stati dei litigi. In quanto capitano ho sempre assicurato che il Napoli non venisse meno all’impegno in campo“. Insigne ha poi parlato degli allenatori avuto nel corso della carriera: “Il primo a credere in me fu Zeman, mentre a completarmi fu Benitez. Grazie a lui capii che il calcio non ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lorenzosi è raccontato nel nuovo numero di ‘Undici‘, toccando svariati argomenti tra cui il rapporto con i: “La gente ha sempre preteso molto da me e io ho cercato di ricambiare. Ho un carattere particolare, scherzo con tutti ma all’inizio sono un po’ freddo. Deipotrebbero pensare che io me la voglia tirare, ma in realtà è solo un atteggiamento di difesa. Ammetto che qualcuno non mi ha mai compreso al 100%, ma chi mi conosce bene sa come sono fatto. Mi dispiace che qualche volta ci siano stati dei litigi. In quanto capitano ho sempre assicurato che ilnon venisse meno all’impegno in campo“.ha poi parlato degli allenatori avuto nel corso della carriera: “Il primo a credere in me fu Zeman, mentre a completarmi fu Benitez. Grazie a lui capii che il calcio non ...

