Napoli | individuato il sostituto di Manolas | lo vuole Spalletti!

Il Napoli ha individuato il nome del sostituto di Kostas Manolas trasferitosi nella giornata di ieri all'Olympiakos. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno puntato i riflettori su Bremer, 24enne difensore centrale del Torino. Il brasiliano è reduce da una prima parte di stagione molto positiva con 16 presenze arricchite da 2 gol. Bremer, Torino, NapoliTra il dire e il fare però c'è di mezzo Cairo. Il presidente dei granata infatti ha lasciato intendere che il calciatore non partirà durante la finestra invernale di mercato nonostante il contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno. Sarà dura dunque per Giuntoli riuscire a portare Bremer ai piedi del Vesuvio. Piero Inferrera

