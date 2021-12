Napoli | il sindaco firma l’ordinanza per le feste | tutti i divieti

(Di venerdì 17 dicembre 2021), il, Gaetano Manfredi ha da pocoto un’ordinanza perin cui ha disposto il divieto di assembramenti:i dettagli Gaetano Manfredila nuova ordinanza (Getty Images)Ildi, Gaetano Manfredi, ha emanato una nuova ordinanza in cui ha disposto il divieto di assembramenti. Inoltre, nei giorni 24 e 31 dicembre previste delle restrizioni sulla vendita di bevande. Nel dettaglio il provvedimento ha lo scopo di evitare assembramenti sulle strade del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie. A tale scopo a partire dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, l’Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà impedire il verificarsi di assembramenti in contrasto con le normative vigenti di ...

Dal 22 dicembre al 1° gennaio divieto di assembramenti nelle strade della movida, nei giorni 24 e 31 dicembre restrizioni sulla vendita di bevande. Lo dispone un'ordinanza deldi, Gaetano Manfredi. E, in caso di eccessivo caos, 31 strade e piazze di Chiaia e del centro storico potrebbero essere temporaneamente chiuse finché non siano ripristinati i livelli di ...Pubblico ministero a Milano e a, procuratore aggiunto di, procuratore della ... tutti noi, dobbiamo trarre esempio - dichiara ildi Sorrento, Massimo Coppola - Legalità, ...24 e 31 dicembre restrizioni per bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido ...Prende forma il concerto di Capodanno 2022 a Napoli: quest'anno lo spettacolo si terrà al Maschio Angioino, ma senza pubblico: dove vedere ...