Napoli, il punto sulla difesa e il possibile sgarbo alla Juventus (Di venerdì 17 dicembre 2021) La partenza di Manolas lascia il Napoli privo di un elemento in difesa. La società potrebbe agire sul mercato già da Gennaio Kostas Manolas sarà un calciatore dell’Olympiacos. L’annuncio di ieri conferma quanto di cui si era già detto in passato, Manolas lascia Napoli per trasferirsi in Grecia. Per il difensore Ellenico hanno influito i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) La partenza di Manolas lascia ilprivo di un elemento in. La società potrebbe agire sul mercato già da Gennaio Kostas Manolas sarà un calciatore dell’Olympiacos. L’annuncio di ieri conferma quanto di cui si era già detto in passato, Manolas lasciaper trasferirsi in Grecia. Per il difensore Ellenico hanno influito i L'articolo

Advertising

LSerena23 : @annatrieste Pure io non mi sono mai mangiata una sfogliatella, ma, Punto 1: Nun rompo o c... a nisciuno! Punto 2 N… - mick_napoli_ : @SpinaFan Io punto su mammt - infoitsport : Milan Napoli: quante assenze! Solo due recuperi. Il punto - Daniele91Nap : @RwondoNaples @ViSal_Corecap @ralphfiennes55 @1926_cri Non era per Manolas ma era un discorso in generale, e Manola… - ___tp18___ : @Napoli_Report @DiMarzio @serieAnews_com Se Rugani è top player,Maksimovic allora veramente era un fenomeno A sto p… -