Napoli, Bruscolotti: “Manolas ha mancato di rispetto alla società, si è comportato male” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex giocatore del Napoli ed ora opinionista TV Giuseppe Bruscolotti, il quale ha parlato di un giocatore al centro delle vicende sportive azzurre in questi ultimi giorni, Kostas Manolas. “Era ora che andasse via, si è comportato male sia in campo sia fuori. Ha mancato di rispetto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex giocatore deled ora opinionista TV Giuseppe, il quale ha parlato di un giocatore al centro delle vicende sportive azzurre in questi ultimi giorni, Kostas. “Era ora che andasse via, si èsia in campo sia fuori. HadiL'articolo

Advertising

ilnapolionline : Bruscolotti, ex Napoli: 'Cessione Manolas? Era ora che andasse via' - - sportli26181512 : Napoli, Bruscolotti: 'Manolas? Finalmente va via, ha mancato di rispetto a tutti! Il sostituto...': Giuseppe Brusco… - 100x100Napoli : Bruscolotti: “Manolas ha mancato di rispetto al Napoli, ai suoi compagni e ai tifosi. Una sconfitta con il Milan no… - gilnar76 : Bruscolotti duro: “Manolas ha mancato di rispetto a società e tifosi” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - cn1926it : Bruscolotti: “#Manolas ha mancato di rispetto alla società, ai compagni e ai tifosi” -