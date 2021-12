Napoli al lavoro per la difesa: fari puntati su Gatti e Casale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Napoli si guarda intorno per il post Manolas. Spalletti ha già dato l’ok per i due colpi classe ’98 Federico Gatti e Nicolò Casale A poche ore dal fulmineo addio di Kostas Manolas, il Napoli si guarda intorno per puntellare la difesa. Il greco, arrivato all’ombra del Vesuvio per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ma senza mai convincere piazza e allenatore, è volato in Grecia alla volta dell’Olympiakos per circa 3.5 milioni di euro. Lì è stato accolto dalla folla in visibilio, pronto a cominciare la sua nuova avventura. Calciomercato: chi sono Gatti e Casale? I nomi nuovi con i quali la società partenopea intende puntellare la difesa sono quelli di Federico Gatti e Nicolò Casale. Entrambi classe ’98, ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilsi guarda intorno per il post Manolas. Spalletti ha già dato l’ok per i due colpi classe ’98 Federicoe NicolòA poche ore dal fulmineo addio di Kostas Manolas, ilsi guarda intorno per puntellare la. Il greco, arrivato all’ombra del Vesuvio per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ma senza mai convincere piazza e allenatore, è volato in Grecia alla volta dell’Olympiakos per circa 3.5 milioni di euro. Lì è stato accolto dalla folla in visibilio, pronto a cominciare la sua nuova avventura. Calciomercato: chi sono? I nomi nuovi con i quali la società partenopea intende puntellare lasono quelli di Federicoe Nicolò. Entrambi classe ’98, ...

