Naike Rivelli scrive una lettera al settimanale Novella dopo il dolore il bene è più forte

Leggi su gossivip.myblog

(Di venerdì 17 dicembre 2021)una lungaai lettori del2000? passando in rassegna gioie e dolori della sua famiglia. Care lettrici, cari lettori, buon Natale 2021. In questi anni, in questi ultimi due anni, abbiamo sentito molto il vostro affetto, ed è stato come un siero taumaturgico, che ci ha fatto. Nella