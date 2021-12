Muore a 78 anni Wanda Young: chi era la cantante delle ‘The Marvelettes’? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Muore all’età di 78 anni Wanda Young, cantate del trio ‘The Marvelettes’ e star dell’etichetta discografica Motown. La triste notizia è stata confermata da una sua vecchia collega della Motown, Claudiette Robinson dei ‘The Miracles’, gruppo molto famoso per la loro hit ‘Please Mr. Postman’. Wanda ha avuto una prolifera carriera sotto l’etichetta Motown group, e anche la band ha lanciato una serie di canzoni di grandi successo, anche se è stata sicuramente ‘Please Mr. Postman’ che gli ha fatto da trampolino verso la fama. Voleva fare l’infermiera ma la musica ha avuto il sopravvento insieme all’enorme successo mondiale Wanda era nata in Michigan, e la musica non è stata la sua prima passione. In origine sarebbe voluta ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 dicembre 2021)all’età di 78, cantate del trioe star dell’etichetta discografica Motown. La triste notizia è stata confermata da una sua vecchia collega della Motown, Claudiette Robinson deiMiracles’, gruppo molto famoso per la loro hit ‘Please Mr. Postman’.ha avuto una prolifera carriera sotto l’etichetta Motown group, e anche la band ha lanciato una serie di canzoni di grandi successo, anche se è stata sicuramente ‘Please Mr. Postman’ che gli ha fatto da trampolino verso la fama. Voleva fare l’infermiera ma la musica ha avuto il sopravvento insieme all’enorme successo mondialeera nata in Michigan, e la musica non è stata la sua prima passione. In origine sarebbe voluta ...

fattoquotidiano : Livorno, muore a 59 anni in ospedale dopo aver rifiutato la terapia intensiva. Il medico: “Ha detto no a ogni aiuto” - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - Elisa34012803 : RT @ElGusty99523701: CRÉPPÉTO A 37 ANNI X PERACCINO 37enne giapponese muore il giorno dopo il vaccino. Più di 1300 casi di decessi dopo il… - BowditchRoman : RT @AngiKappa: Ancora morti in mare tra i #migranti che cercando di attravesare il Mediterraneo. Una barca con 26 a bordo si é ribaltata du… -