Mourinho | «Lavoro alla Roma da sei mesi | Gasperini lavora all’Atalanta da sei anni Ma vogliamo vincere»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’allenatore dellaJoséè intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani tra i giallorossi e l’Atalanta di. Qui le sue dichiarazioni così come riportate da Tuttomercatoweb. Servirà un’impresa domani? Come si può realizzare? C’è una differenza fondamentale tra me e: luida sei, io da sei. Tanti, tantissimi allenamenti più. E dodici finestre di mercato contro una. Loro sono una società fantastica, molto stabile. Li avevo conosciuti come una squadra di metà classifica, li ritrovo in Champions League. L’Atalanta lotta perlo Scudetto. Noi abbiamo una proprietà nuova che secondo me sta facendo un ...