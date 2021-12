MotoGp, quando ha guadagnato Valentino Rossi in questi anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il pilota ha detto quest’anno addio ai Motori Valentino Rossi, proprio quest’anno ha dato l’addio ai Motori e al mondo della MotoGp. Il pilota di Tavullia ha rappresentato per anni un punto di riferimento per gli appassionati e non solo. Rossi ha gareggiato per 26 stagioni, dalla 125 alla MotoGp, vincendo anche 9 Mondiali. Quanto ha guadagnato Valentino Rossi Il pilota di Tavullia negli anni, considerando solo le competizioni, ha guadagnato tra i 10 e 30 milioni di euro l’anno. A queste cifre vanno aggiunti i contratti di sponsorizzazione e accordi vari. Leggi anche: Tennis, Matteo Berrettini: i guadagni dell’azzurro nel 2021 Negli anni Valentino ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il pilota ha detto quest’anno addio ai Motori, proprio quest’anno ha dato l’addio ai Motori e al mondo della. Il pilota di Tavullia ha rappresentato perun punto di riferimento per gli appassionati e non solo.ha gareggiato per 26 stagioni, dalla 125 alla, vincendo anche 9 Mondiali. Quanto haIl pilota di Tavullia negli, considerando solo le competizioni, hatra i 10 e 30 milioni di euro l’anno. A queste cifre vanno aggiunti i contratti di sponsorizzazione e accordi vari. Leggi anche: Tennis, Matteo Berrettini: i guadagni dell’azzurro nel 2021 Negli...

