MotoGP, Puig: "2022 senza Marquez? Non consideriamo questa possibilità" - News (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'assenza di Marc Marquez ad inizio stagione 2021 e poi ancora sul finale di campionato, è stato un duro colpo per il team Honda. Adesso poi, c'è l'incognita sul 2022: il nuovo infortunio subìto dopo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'asdi Marcad inizio stagione 2021 e poi ancora sul finale di campionato, è stato un duro colpo per il team Honda. Adesso poi, c'è l'incognita sul: il nuovo infortunio subìto dopo ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Alberto Puig: “Non vogliamo iniziare senza Marc Márquez” - infoitsport : MotoGP, Puig: Non ci aspettiamo di iniziare il 2022 senza Marc Marquez - fmimolise : Honda non vuole pensare ad un 2022 senza Marc Marquez. Parola di Alberto Puig: Il manager di HRC ha rilasciato una… - motorboxcom : #MotoGP Alberto #Puig è ottimista circa la possibilità di avere Marc #Marquez in squadra sin dall'avvio della stagi… - Raflifernanda20 : RT @gponedotcom: Puig: 'Non ci aspettiamo di iniziare il 2022 senza Marc Marquez': 'Pensarlo sarebbe come autoflagellarsi. Adesso sta ripos… -