MotoGP, Lorenzo: "Arrivai a dire che avevo paura ad andare in moto" - News (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dazn, che in Spagna detiene i diritti del Mondiale, ha lavorato ad uno speciale "Io, pilota" in cui attraverso delle interviste vengono affrontati diversi temi direttamente dai protagonisti. Tra gli ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dazn, che in Spagna detiene i diritti del Mondiale, ha lavorato ad uno speciale "Io, pilota" in cui attraverso delle interviste vengono affrontati diversi temittamente dai protagonisti. Tra gli ...

Advertising

Luxgraph : MotoGp, Lorenzo: 'Sono stato il primo ad ammettere di avere paura' - corsedimoto : JORGE LORENZO ricorda alcuni degli incidenti rimediati in MotoGP durante la sua prestigiosa carriera. Come si può s… - corsedimoto : VALENTINO ROSSI Jorge Lorenzo, Marc Marquez e altri piloti MotoGP protagonisti di una serie TV su DAZN intitolata '… - GrupoStar2 : RT @DuasRodasBr: Coluna do Leandro Mello: na pista com o piloto da MotoGP Jorge Lorenzo. Confira: http://t.co/dTEANHJnJb #duasrodas http://… - Marco43353130 : @F1Daviderusso Penso che se al posto di 1 di loro due ci fosse stato Charles non avrei retto...adrenalina a 1000! P… -