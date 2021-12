MotoGP, Jarvis: 'Rossi? Tutti lo conoscono, non è così per Marquez' - News (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Yamaha ha vissuto una stagione MotoGP alquanto movimentata. Lo sa bene Lin Jarvis, che ha potuto festeggiare il Mondiale conquistato da Fabio Quartararo , ma che dall'altro lato del box ha dovuto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Yamaha ha vissuto una stagionealquanto movimentata. Lo sa bene Lin, che ha potuto festeggiare il Mondiale conquistato da Fabio Quartararo , ma che dall'altro lato del box ha dovuto ...

