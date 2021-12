Motociclismo, Copioli “Bagnaia e Morbidelli per il dopo Rossi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “E’ stata un’annata fantastica, un 2021 ricco di soddisfazioni non solo sportive ma anche istituzionali” le parole all’Italpress del numero uno della Federazione Motociclistica Italiana. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) “E’ stata un’annata fantastica, un 2021 ricco di soddisfazioni non solo sportive ma anche istituzionali” le parole all’Italpress del numero uno della Federazione Motociclistica Italiana. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Motociclismo, Copioli “Bagnaia e Morbidelli per il dopo Rossi” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Motociclismo, Copioli 'Bagnaia e Morbidelli per il dopo Rossi' - - _Sport_Calcio_ : Giornata storica per il motociclismo tricolore. ???? Il Presidente del CONI @giomalago al Quirinale per l'incontro tr… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Giornata storica per il motociclismo tricolore. ???? Il Presidente del CONI @giomalago al Quirinale per l'incontro tra il Pres… - LucianoQuaranta : RT @Coninews: Giornata storica per il motociclismo tricolore. ???? Il Presidente del CONI @giomalago al Quirinale per l'incontro tra il Pres… -