Mostra agli agenti il Green pass di un'amica: ragazzina 14enne nei guai insieme alla mamma (Di venerdì 17 dicembre 2021) SAN DONA' DI PIAVE - Mostra agli agenti il Green pass di un'altra ragazza, nei guai finisce una mamma no - vax. Brutta sorpresa per una ragazzina del Sandonatese quando l'altro giorno è incappata nel ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) SAN DONA' DI PIAVE -ildi un'altra ragazza, neifinisce unano - vax. Brutta sorpresa per unadel Sandonatese quando l'altro giorno è incappata nel ...

Advertising

riccardo_fra : La #UE ci mostra come esempio virtuoso agli altri stati membri. Sarebbe da stolti allontanarsi da questa linea, dob… - UffiziGalleries : Il #12dicembre 1913 viene recuperata dal direttore degli Uffizi, Poggi, la #Gioconda di #Leonardo, rubata al Louvre… - PaperinikEdonna : RT @autocostruttore: Mostra agli agenti il green pass di un’amica, 14enne nei guai insieme alla mamma. Gravissimo. Scudisciate in piazza! - MarsicaW : CONSEGNA DEI DIPLOMI AGLI ALLIEVI DELLA SEDE ABRUZZO DEL CSC E DIPLOMA HONORIS CAUSA A ANDREA PURGATORI E INAUGURAZ… - lametabasta : RT @autocostruttore: Mostra agli agenti il green pass di un’amica, 14enne nei guai insieme alla mamma. Gravissimo. Scudisciate in piazza! -