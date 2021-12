Morti sul lavoro, strage infinita: altre quattro vittime (Di venerdì 17 dicembre 2021) Morti sul lavoro, due vittime in Campania, una in Puglia e in Sardegna: in metà dei casi i lavoratori erano senza contratto Vittorio Tommasone aveva 59 anni e giovedì 16 stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio privato sull’isola di Ischia. È morto dopo la caduta dall’impalcatura. Non aveva un regolare contratto di lavoro e lascia la moglie e tre figli. Getty ImagesIl tragico fatto è avvenuto in un cantiere nel comune di Forio, in zona Cava dell’Isola. Dopo l’impatto i colleghi lo hanno trasportato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno appurato che lavorava a nero e hanno sequestrato sia il cantiere che la salma. Luigi Aprile era un po’ più giovane, 51enne, e si stava occupando di spostare una gru da un camion a Massafra, in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021)sul, duein Campania, una in Puglia e in Sardegna: in metà dei casi i lavoratori erano senza contratto Vittorio Tommasone aveva 59 anni e giovedì 16 stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio privato sull’isola di Ischia. È morto dopo la caduta dall’impalcatura. Non aveva un regolare contratto die lascia la moglie e tre figli. Getty ImagesIl tragico fatto è avvenuto in un cantiere nel comune di Forio, in zona Cava dell’Isola. Dopo l’impatto i colleghi lo hanno trasportato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno appurato che lavorava a nero e hanno sequestrato sia il cantiere che la salma. Luigi Aprile era un po’ più giovane, 51enne, e si stava occupando di spostare una gru da un camion a Massafra, in ...

