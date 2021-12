Morti sul lavoro, porto di Trieste: operaio schiacciato da una gru (Di sabato 18 dicembre 2021) Un operaio di 58 anni, Daniele Zacchetti, di origini venete, è morto ieri mattina attorno alle dieci e mezza all’interno del porto vecchio di Trieste. L’uomo è stato schiacciato da una gru mentre stava lavorando in un cantiere nei pressi di un molo. L’uomo era dipendente di una ditta di smontaggio delle gru, la veneta Pasqual Zemiro. La ditta stava lavorando in appalto per l’autorità portuale, ma il cantiere era già stato chiuso, si stava procedendo a liberare l’area. Secondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 dicembre 2021) Undi 58 anni, Daniele Zacchetti, di origini venete, è morto ieri mattina attorno alle dieci e mezza all’interno delvecchio di. L’uomo è statoda una gru mentre stava lavorando in un cantiere nei pressi di un molo. L’uomo era dipendente di una ditta di smontaggio delle gru, la veneta Pasqual Zemiro. La ditta stava lavorando in appalto per l’autorità portuale, ma il cantiere era già stato chiuso, si stava procedendo a liberare l’area. Secondo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

