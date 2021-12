Morti due bambini di 2 e 4 anni. Conseguenze terribili dopo l’incendio alle porte della città (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stornara, un incendio è divampato in un campo nomadi nella provincia di Foggia. Alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme. All’interno di una baracca sono stati trovati Morti due bambini di 4 e 2 anni. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. “Dalle 9.00 intervento dei vigili del fuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti”, recita il tweet reso pubblico sulla pagina dei Vigili del Fuoco. Purtroppo da un primo bilancio, si apprende che a perdere la vita tra le fiamme due bambini, una bambina di 4 anni e un bambino di 2, i cui corpi sono stati trovati ormai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stornara, un incendio è divampato in un campo nomadi nella provincia di Foggia. Alcune baracche sono state distrutte dfiamme. All’interno di una baracca sono stati trovatiduedi 4 e 2. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme. “D9.00 intervento dei vigili del fuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti”, recita il tweet reso pubblico sulla pagina dei Vigili del Fuoco. Purtroppo da un primo bilancio, si apprende che a perdere la vita tra le fiamme due, una bambina di 4e un bambino di 2, i cui corpi sono stati trovati ormai ...

