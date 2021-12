Monaco | il principe Jacques e la principessa Gabrielle brillano come protagonisti all’evento di Natale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ile lassa Gabriella sono tornati al centro dell’agenda reale di. Ma questa volta, i due gemelli di Charlene e Alberto, hanno preso tutta la scena per loro, partecipando all’impegno senza la presenza dei genitori. Ad accompagnarli nel tradizionale appuntamento di, infatti, è stata la zia, Stéphanie diinsieme … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MonacoTribuneIT : La tradizionale distribuzione è avvenuta nella Corte d’Onore del Palazzo del Principe. Nel pomeriggio di mercoledì… - FilippoCarmigna : Alberto di Monaco esaudisce l’ultimo desiderio di Charlene: la richiesta accolta dal Principe - sigma_tao : Stéphanie di Monaco, nome completo Stefania Maria Elisabetta Grimaldi (Monaco, febbraio 1), è la terza figlia del… - MonacoTribuneIT : Il sovrano si è rivolto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un telegramma ufficiale. Lontano dagli occhi m… - infoitcultura : Charlene di Monaco, 'l'ultimo desiderio': terremoto a palazzo, cos'ha chiesto al principe Alberto -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco principe

... potrete visitare la cappella della Misericordia e giungere alla Cattedrale di, famosa per la sua bellissima architettura e per ospitare le tombe delRanieri e dell'indimenticata ...sarà veramente così? Sono moltissimi gli eventi a cui la moglie delAlberto II dinon ha potuto prendere parte: tra questi ricordiamo il tradizionale evento natalizio di Palazzo ...Lei è Charlene Wittstock, ma forse la conosci come Charlene di Monaco: scopri cosa è successo alla principessa ...Jacques e Gabriella di Monaco consegnano i doni di Natale ai bimbi del Principato. I loro volti però sono tristi, perché mamma Charlène è ancora lontana ...