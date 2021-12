Momenti di terrore per Di Natale: rapinato nella sua villa a Empoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che aveva al polso del valore stimato di circa 30mila euro. Leggi su itasportpress (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che aveva al polso del valore stimato di circa 30mila euro.

Advertising

AsamiChiaki : della letteratura e dell'arte giapponese. Attraverso una sequenza infinita di meravigliose tavole, Kamimura alterna… - iltirreno : Livorno, momenti di terrore in un panificio - prosci8c8 : @aocosaleggi lo so ma io non ci riesco anche in momenti come quello non ce la faccio a star tranquilla ho il terror… - JaguarItalia : Ogni mito ha un'origine, e un'evoluzione. Rivivi con noi i momenti più belli della Premiere di #Diabolikilfilm, da… - immediatonet : ?? Rapina e sequestro di persona, momenti di terrore a San Marco in Lamis. Un arresto dei carabinieri -