Mohammed ben Sulayem nuovo Presidente della FIA | succede a Jean Todt

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Cambio al verticeFIA. IlFederazione Internazionale dell’Automobilismo èben, che. Il 74enne francese, in passato grande iconaFerrari, lascia il timone dopo dodici anni e resta come vice prsidente onorario, stessa carica assegnata ad Angelo Sticchi Damiani. Il 60enne degli Emirati Arabi Uniti, noto imprenditore di Dubai ed ex pilota di rally, è il primo non europeo a essere eletto al verticeFederazione. L’asiatico ha avuto la meglio sull’inglese Graham Stoker, braccio destro di, col 61,6% dei voti. Fra i punti chiave del suo mandato ci sono un’opera di svecchiamentoFederazione, ...