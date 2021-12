(Di venerdì 17 dicembre 2021) La Formula Uno, e la FIA più in generale, apre le porte sempre al Medio Oriente.Benè diventato ilFIA: succede a Jean Todt. Dopo aver ospitato le ultime tre gare del Mondiale 2021 del campionato appena archiviato (con le corse che hanno sentenziato la vittoria di Max Verstappen e registrato i veleni emersi dalla Mercedes), una delle aree geografiche più ricche del mondo mette “le mani” sulla massima poltrona dell’ente internazionale dell’automobilismo. Lo sceicco ha battuto il favorito Graham Stoker raccogliendo il 62% dei voti. È una svolta clamorosa ed importante per tutto il motorsport. Chi èBen? Ma chi è lo sceiccoBen? L’uomo classe 1961 nato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mohammed Ben

La Gazzetta dello Sport

Dopo l'addio di Jean Todt, arrivato al termine del suo terzo mandato, il suo successore a capo del massimo organismo regolatore del settore automobilistico èSulayem, in grado di ...Sulayem, degli Emirati Arabi Uniti, è stato eletto presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) con un mandato di quattro anni. Succede al francese Jean Todt che ...La Formula Uno, e la FIA più in generale, apre le porte sempre al Medio Oriente. Mohammed Ben Sulayem è diventato il nuovo presidente della FIA: succede a Jean Todt. Dopo aver ospitato le ultime tre ...Mohammed ben Sulayem è il nuovo presidente della FIA, prendendo così il posto dell'uscente Jean Todt, alla guida della Federazione per 12 anni.