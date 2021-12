Mobilità, si continua a trattare: domenica giornata chiave per superamento vincolo triennale. Gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il maxi emendamento presentato dal governo alla Legge di Bilancio non esclude interventi sul vincolo triennale. Lo confermano a Orizzonte Scuola fonti vicine al dossier riguardante la manovra 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il maxi emendamento presentato dal governo alla Legge di Bilancio non esclude interventi sul. Lo confermano a Orizzonte Scuola fonti vicine al dossier riguardante la manovra 2022. L'articolo .

