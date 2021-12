Mobilità elettica - Serbi e portoghesi non vogliono miniere di litio

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spesso subito pesanti critiche per aver lanciato avvertimenti sulle conseguenze dellaelettrica. Per Cingolani e anche per il suo collega Giancarlo Giorgetti, la transizione ecologica non sarà "solamente rose e fiori" come vagheggiato da alcune associazioni ambientaliste e lo dimostrano le proteste, sempre più frequenti, contro progetti di estrazione di uno dei componenti principali delle batterie per le auto alla spina: il. A Belgrado sono state organizzate nelle ultime settimane decine di manifestazioni contro un grande progetto estrattivo nella valle del fiume Jadar, nellaa occidentale, e il Parlamento è stato costretto a rispettare la volontà popolare sospendendo un'iniziativa fortemente voluta dal controverso presidente Aleksandar Vucic. Analoghe ...