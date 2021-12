Mix vaccini, Crisanti tuona: “E’ una follia, sono indignato” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Tra cocktail e puzzle, il problema è sempre l’incapacità di decifrare in partenza gli effetti del risultato finale. Nella fattispecie il mix di vaccini spaventa e non poco il virologo Andrea Crisanti, perché a suo avviso non vi sono dati certi al riguardo. Mix vaccini, Crisanti tuona: “E’ una follia, non ci sono dati” “E’ stata creata una follia“, tuona ad Agorà, su Rai3, il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova. “Inizialmente in Italia c’erano due categorie, i guariti e i non infettati. Poi, abbiamo avuto 4 diversi vaccini. Poi, abbiamo fatto la seconda dose mischiata, creando 24 tipi diversi di immunizzazione. Adesso si dà la possibilità di fare la terza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Tra cocktail e puzzle, il problema è sempre l’incapacità di decifrare in partenza gli effetti del risultato finale. Nella fattispecie il mix dispaventa e non poco il virologo Andrea, perché a suo avviso non vidati certi al riguardo. Mix: “E’ una, non cidati” “E’ stata creata una“,ad Agorà, su Rai3, il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova. “Inizialmente in Italia c’erano due categorie, i guariti e i non infettati. Poi, abbiamo avuto 4 diversi. Poi, abbiamo fatto la seconda dose mischiata, creando 24 tipi diversi di immunizzazione. Adesso si dà la possibilità di fare la terza ...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti: “Niente dati su mix vaccini, pasticcio Italia”. - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Crisanti: “Troppi mix, non si sa la durata dei vaccini”. “Immuni” non immuni, la “Carta verde” crea… - _CuiProdest : RT @ImolaOggi: Covid e mix di vaccini, Crisanti: 'E' stata creata una follia, sono indignato. Non si potranno avere dati sulla protezione d… - IlPrimatoN : 'Non ci sono dati su protezione, gli altri Paesi non hanno fatto questo pasticcio...' - kim__bianco : Che dire....messi benissimoooo! -