Mix vaccini, Crisanti: "Niente dati su protezione, una follia" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 'puzzle' di vaccini, con mix tra farmaci diversi, non consente di avere dati sulla protezione dei vaccinati. "E' stata creata una follia", è il giudizio categorico del professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'università di Padova. "Inizialmente in Italia c'erano due categorie, i guariti e i non infettati. Poi, abbiamo avuto 4 diversi vaccini. Poi, abbiamo fatto la seconda dose mischiata, creando 24 tipi diversi di immunizzazione. Adesso si dà la possibilità di fare la terza dose con Pfizer o Moderna, abbiamo 48 regimi di immunizzazione: una cosa mai vista", dice Crisanti a Agorà. "Il problema è che per prendere le decisioni politiche bisogna sapere quante persone protette: come si fa calcolare la protezione della ...

