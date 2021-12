Miwa Energia Cestistica Benevento: chiuso il 2021 con altri 2 punti in trasferta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Vince e convince ancora la Miwa Energia di Capitan Rianna su un campo che nascondeva alcune insidie che i ragazzi della Miwa hanno annullato grazie a un impatto devastante sul match. Pronti via e subito un distacco che da fiducia agli uomini di Coach Parrillo e grazie a un lavoro di squadra intenso il primo parziale si chiude con un netto vantaggio che si conferma all’intervallo sul 34-51. Al rientro la Miwa non molla e si porta a +20 nel terzo parziale per poi chiudere 67-82 con una prestazione di grande forza. “Chiudiamo l’anno con un bottino che all’inizio poteva sembrare utopia. – le parole di Coach Parrillo – La nostra è una squadra giovane che ha dalla sua validi senatori ma soprattutto la caratteristica del sacrificio. Nessun ragazzo si è tirato indietro in questi mesi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Vince e convince ancora ladi Capitan Rianna su un campo che nascondeva alcune insidie che i ragazzi dellahanno annullato grazie a un impatto devastante sul match. Pronti via e subito un distacco che da fiducia agli uomini di Coach Parrillo e grazie a un lavoro di squadra intenso il primo parziale si chiude con un netto vantaggio che si conferma all’intervallo sul 34-51. Al rientro lanon molla e si porta a +20 nel terzo parziale per poi chiudere 67-82 con una prestazione di grande forza. “Chiudiamo l’anno con un bottino che all’inizio poteva sembrare utopia. – le parole di Coach Parrillo – La nostra è una squadra giovane che ha dalla sua validi senatori ma soprattutto la caratteristica del sacrificio. Nessun ragazzo si è tirato indietro in questi mesi di ...

