Miss Mondo | sospesa la finale a poche ore dall’inizio | 23 concorrenti su 97 positive a Covid-19

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi2021, prevista ieri a Porto Rico, è stata rinviata aore dal suo inizio dopo che 23su 97 sono risultateal nuovo coronavirus. In una conferenza stampa, l’epidemiologa Melissa Marzan del dipartimento della Salute di Porto Rico ha dichiarato che sono stati confermati 38 casi positivi associati a, di cui 15 relativi a membri dello staff. Marzan ha inoltre confermato che sono stati gli organizzatori del concorso e non le autorità dell’isola, a decidere di rimandare ladella 70esima edizione, che si terrà entro tre mesi. “Niente dovrebbe sminuire o offuscare l’esperienza di queste giovani donne che si sono preparate a competere e rappresentare i loro paesi. Ecco perché ...

La finale di, in programma a Porto Rico, è stata rinviata dopo che un quarto delle concorrenti, sono risultate positive al Covid - 19. Un vero e proprio focolaio con 23risultate positive oltre a ...... dove ha vinto la fascia diTv Sorrisi e Canzoni. Leggi anche > Leggi anche - La nuova ... Dal 2017 al 2019, avrebbe avuto una relazione con un certo Mario, che non fa parte deldello ...ROMA. – La pandemia mette i bastoni tra le ruote al concorso di Miss Mondo, ancora una volta. Dopo l'annullamento l'anno scorso, la finale per incoronare la reginetta del 2021, in programma a Porto Ri ...