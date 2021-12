Miss Mondo, il Covid si ‘mangia’ la finale: tutto rimandato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la finale di Miss Italia, il Covid abbatte anche quella di Miss Mondo 2021, in programma a Porto Rico, nei caraibi. La manifestazione non si è tenuta dopo che 23 delle 97 concorrenti, sono risultate positive al Coronavirus. Ai casi segnalati se ne aggiungono una decina almeno fra i contagiati nello staff tecnico. In una dichiarazione poche ore prima dell’inizio del concorso, gli organizzatori hanno affermato che stavano riprogrammando la finale “nell’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale e del pubblico in generale“. Delusione per l’italiana favorita Nel corso di una conferenza stampa del Dipartimento della salute di Porto Rico, l’epidemiologa Melissa Marzán ha detto che ci sono stati 38 casi positivi associati a Miss ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo ladiItalia, ilabbatte anche quella di2021, in programma a Porto Rico, nei caraibi. La manifestazione non si è tenuta dopo che 23 delle 97 concorrenti, sono risultate positive al Coronavirus. Ai casi segnalati se ne aggiungono una decina almeno fra i contagiati nello staff tecnico. In una dichiarazione poche ore prima dell’inizio del concorso, gli organizzatori hanno affermato che stavano riprogrammando la“nell’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale e del pubblico in generale“. Delusione per l’italiana favorita Nel corso di una conferenza stampa del Dipartimento della salute di Porto Rico, l’epidemiologa Melissa Marzán ha detto che ci sono stati 38 casi positivi associati a...

