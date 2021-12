Miss Mondo, 23 concorrenti su 97 positive al Covid: salta la finale. Claudia Motta: “Io sono negativa, tornerò per vincere” (Di venerdì 17 dicembre 2021) salta la finale di Miss Mondo 2021: 23 concorrenti su 97 sono risultate positive al Covid. Non solo, anche 15 componenti dello staff tecnico si sono contagiati. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 16 dicembre a Porto Rico, nei Caraibi, ma proprio poche ore prima dell’inizio del concorso è arrivata la comunicazione ufficiale degli organizzatori, che hanno fatto sapere che stavano riprogrammando la finale “nell’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale e del pubblico in generale”. La finale dovrebbe comunque essere riprogrammata entro i prossimi 90 giorni. “Peccato: bisognerà aspettare, ma tornerò qui per vincere: è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)ladi2021: 23su 97risultateal. Non solo, anche 15 componenti dello staff tecnico sicontagiati. L’evento si sarebbe dovuto tenere il 16 dicembre a Porto Rico, nei Caraibi, ma proprio poche ore prima dell’inizio del concorso è arrivata la comunicazione ufficiale degli organizzatori, che hanno fatto sapere che stavano riprogrammando la“nell’interesse per la salute e la sicurezza dei, del personale e del pubblico in generale”. Ladovrebbe comunque essere riprogrammata entro i prossimi 90 giorni. “Peccato: bisognerà aspettare, maqui per: è stato ...

