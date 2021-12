Miracolo di San Gennaro, Cruciani: “Andrebbero arrestati, che roba è” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giuseppe Cruciani commenta il Miracolo del Sangue di San Gennaro, culto religioso che segna da generazioni la città di Napoli. Il Miracolo del Sangue di San Gennaro si è ripetuto nella giornata del 16 dicembre, dopo che la mattina il sangue del santo presente nell’ampolla era rimasto allo stato solido. Tutta la città ha festeggiato per il Miracolo di San Gennaro, patrono e protettore della città partenopea. Cruciani durante il programma ‘La Zanzara’ su Radio 24, parlando del Miracolo del sangue di San Gennaro ha detto: “Quelli che organizzano cose del genere Andrebbero arrestati. Il reato sarebbe quello di circonvenzione di incapaci. Ovviamente arrestati è un modo di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giuseppecommenta ildel Sangue di San, culto religioso che segna da generazioni la città di Napoli. Ildel Sangue di Sansi è ripetuto nella giornata del 16 dicembre, dopo che la mattina il sangue del santo presente nell’ampolla era rimasto allo stato solido. Tutta la città ha festeggiato per ildi San, patrono e protettore della città partenopea.durante il programma ‘La Zanzara’ su Radio 24, parlando deldel sangue di Sanha detto: “Quelli che organizzano cose del genere. Il reato sarebbe quello di circonvenzione di incapaci. Ovviamenteè un modo di ...

