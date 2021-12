Mingozzi (PwC) “Resilienza imprese dà fiducia per crescita del Paese” (Di venerdì 17 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “La nuova variante sudafricana del Covid Omicron con il nuovo aumento dei contagi e il consolidarsi dell’aumento inflazionistico rappresentano una potenziale minaccia per la ripresa economica italiana. Le risposte di consumatori e imprese italiane prendono due direzioni opposte: da un lato le imprese affrontano la crisi con Resilienza e hanno fiducia nel Paese, dall’altro si assiste al crollo della fiducia da parte dei consumatori”. Alessandra Mingozzi, Partner di PwC Italia, commenta i dati registrati dall’ultima indagine Istat “fiducia e consumatori delle imprese”. Secondo le rilevazioni Istat la fiducia delle imprese rimane sostanzialmente stabile, con un miglioramento in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “La nuova variante sudafricana del Covid Omicron con il nuovo aumento dei contagi e il consolidarsi dell’aumento inflazionistico rappresentano una potenziale minaccia per la ripresa economica italiana. Le risposte di consumatori eitaliane prendono due direzioni opposte: da un lato leaffrontano la crisi cone hannonel, dall’altro si assiste al crollo dellada parte dei consumatori”. Alessandra, Partner di PwC Italia, commenta i dati registrati dall’ultima indagine Istat “e consumatori delle”. Secondo le rilevazioni Istat ladellerimane sostanzialmente stabile, con un miglioramento in ...

