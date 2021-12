Mimmo Lucano, le motivazioni della sentenza: «La sua povertà è solo apparenza: così ha sfruttato l’accoglienza per scopi personali» (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Furbizia», «falsa innocenza», «mera apparenza». È un quadro duro quello restituito dal presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso, nelle motivazioni della condanna di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, a 13 anni e 2 mesi di carcere pronunciata lo scorso 30 ottobre. «Nulla importa che sia stato trovato senza un euro in tasca, come orgogliosamente egli stesso si è vantato di sostenere a più riprese», scrive il giudice riferendosi a Lucano. «Perché ove ci si fermasse a valutare questa condizione di mera apparenza, si rischierebbe di premiare la sua furbizia, travestita da falsa innocenza, ignorando però l’esistenza di un quadro probatorio di elevata conducenza, che ha restituito al Collegio un’immagine ben diversa da quella che egli ha cercato di accreditare ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Furbizia», «falsa innocenza», «mera». È un quadro duro quello restituito dal presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso, nellecondanna di, ex sindaco di Riace, a 13 anni e 2 mesi di carcere pronunciata lo scorso 30 ottobre. «Nulla importa che sia stato trovato senza un euro in tasca, come orgogliosamente egli stesso si è vantato di sostenere a più riprese», scrive il giudice riferendosi a. «Perché ove ci si fermasse a valutare questa condizione di mera, si rischierebbe di premiare la sua furbizia, travestita da falsa innocenza, ignorando però l’esistenza di un quadro probatorio di elevata conducenza, che ha restituito al Collegio un’immagine ben diversa da quella che egli ha cercato di accreditare ...

