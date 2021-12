Mimmo Lucano “ha strumentalizzato il sistema dell’accoglienza a beneficio della sua immagine politica” Ecco le motivazioni della sentenza di condanna sul caso Riace

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Se per tantiè stato un modello virtuoso di integrazione da esportare in tutta Italia, per i giudici al contrario si è trattato di “un vero e proprio organismo associativo elevato a, che ruotava attorno all’illegale approvvigionamento di risorse pubbliche”. Questo uno dei passaggi più significativi dellecon cui, lo scorso 30 settembre, è statoto a 13 anni e 2 mesi di carcere l’ex sindaco. L’ATTO DI ACCUSA Come si legge nelle oltre 900 pagine di, firmate dal presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso, il processo nei confronti dell’ex primo cittadino di“non ha neppure sfiorato la tematica dell’integrazione virtuosa ...