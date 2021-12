Mimmo Lucano condannato, le motivazioni: “Sistema che ruotava attorno all’illegale approvvigionamento di risorse pubbliche” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Un vero e proprio organismo associativo elevato a Sistema, che ruotava attorno all’illegale approvvigionamento di risorse pubbliche”. Per il Tribunale di Locri era questo il “modello Riace” messo in piedi da Mimmo Lucano condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere alla fine del processo “Xenia”. Il giudice Fulvio Accurso ha depositato oggi le motivazioni della sentenza emessa a fine settembre. Nel provvedimento si parla di un “Sistema che si basava su una piattaforma organizzativa collaudata e stabile, che si avvaleva dell’esperienza e della forza politica che Lucano possedeva e che questi esercitava in forma padronale ed esclusiva, tanto da indurre tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Un vero e proprio organismo associativo elevato a, chedi”. Per il Tribunale di Locri era questo il “modello Riace” messo in piedi dain primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere alla fine del processo “Xenia”. Il giudice Fulvio Accurso ha depositato oggi ledella sentenza emessa a fine settembre. Nel provvedimento si parla di un “che si basava su una piattaforma organizzativa collaudata e stabile, che si avvaleva dell’esperienza e della forza politica chepossedeva e che questi esercitava in forma padronale ed esclusiva, tanto da indurre tutti ...

