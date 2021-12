Milan | visita di cortesia tra Maldini e MDC Advisors | News

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Come testimoniato sui social, si è tenuto nelle scorse ore un incontro a casatra Paoloe l'agenzia MDC

Advertising

PianetaMilan : @acmilan , visita di cortesia tra #Maldini e #MDCAdvisors #ACMilan #Milan #SempreMilan - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Il motivo della visita ???? - Milannews24_com : Il motivo della visita ???? - gilnar76 : Agenti a Casa #Milan: ecco il motivo della visita #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : #SerieA, tutte le #probabiliformazioni della 18ª giornata: Big match al Meazza tra Milan e Napoli, l'Inter fa visit… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan visita

Milan News 24

... la penultima del girone di andata, e fain un autentico e classico testa - coda alla ...il pareggio nel derby hanno infilato 5 vittorie consecutive che sono valse il sorpasso a Napoli ein ...... tornata in vetta da sola alla classifica , che alle 20.45 faalla Salernitana. Il primo big ... Chiude il ricco calendario della 18ª giornata il big match del Meazza trae ...I manager di una nota agenzia francese hanno fatto scalo a Casa Milan ieri. Sono gli agenti di un attaccante da tempo nei radar rossoneri!L'Inter capolista torna in campo nel secondo anticipo della 18esima giornata di Serie A, la penultima del girone di andata, e fa visita in un autentico e classico ...