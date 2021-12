Milan, sempre più complicato il rinnovo di Kessiè: due big europee tentano l’assalto! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Milan è ancora alle prese con la situazione relativa a Franck Kessie. Il centrocampista non ha ancora firmato il proprio rinnovo contrattuale. L’ivoriano attualmente percepisce 2,2 milioni di euro e ne chiede 8, la società rossonera non ha intenzione di spingersi oltre i 6,5 milioni. Franck Kessie Milan Il calciatore non ha ancora trovato l’accordo con il club e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tottenham e Paris Saint Germain sembrerebbero intenzionate a farsi avanti. Il contratto del classe 1996 scade il prossimo 30 giugno, per questo le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilè ancora alle prese con la situazione relativa a Franck Kessie. Il centrocampista non ha ancora firmato il propriocontrattuale. L’ivoriano attualmente percepisce 2,2 milioni di euro e ne chiede 8, la società rossonera non ha intenzione di spingersi oltre i 6,5 milioni. Franck KessieIl calciatore non ha ancora trovato l’accordo con il club e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tottenham e Paris Saint Germain sembrerebbero intenzionate a farsi avanti. Il contratto del classe 1996 scade il prossimo 30 giugno, per questo le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.

Advertising

capuanogio : Mi pare che tutti quelli che si stanno muovendo per dire che #SanSiro non va abbattuto e #Milan e #Inter devono res… - gdominguesspfc : @acmilan Congratulazioni Milan! Sono brasiliano, tifoso del São Paulo FC, ma la mia squadra fuori dal Brasile è e s… - alecad80 : @loca_acm E io che credevo che nelle ultime 55 giornate, il Milan fosse sempre stato 1^ o 2^. Per essere una massa… - Toky976 : @Pirichello il vostro centrale e’ uno dei più scarsi che abbia mai giocato nel Milan, ma quello che ha fatto in cam… - Roby848484 : Ma è scritto nel regolamento che la Juve non dovrà avere mai big match prima della semifinale e che Milan e Inter s… -