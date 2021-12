Milan-Napoli: Zielinski recuperato. Ma è Mario Rui che fa esultare Spalletti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Piotr Zielinski e Mario Rui possono giocare con Milan-Napoli, i due giocatori hanno recuperato e andranno in campo domenica. Arriva anche qualche buona notizia dall’infermeria per Spalletti, che per il momento può dire di aver recuperato Zielinski. Il polacco era uscito dalla sfida con l’Empoli per un problema respiratorio, poi la tracheite e l’influenza lo hanno tenuto bloccato per qualche giorno. Corriere dello Sport segnala uno Zielinski pimpante che ha recuperato e smaltito l’influenza, quindi con il Milan giocherà regolarmente. Mario Rui in campo con il Milan.Napoli: Mario Rui c’è , ma Ghoulam? Anche Mario Rui ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021) PiotrRui possono giocare con, i due giocatori hannoe andranno in campo domenica. Arriva anche qualche buona notizia dall’infermeria per, che per il momento può dire di aver. Il polacco era uscito dalla sfida con l’Empoli per un problema respiratorio, poi la tracheite e l’influenza lo hanno tenuto bloccato per qualche giorno. Corriere dello Sport segnala unopimpante che hae smaltito l’influenza, quindi con ilgiocherà regolarmente.Rui in campo con ilRui c’è , ma Ghoulam? AncheRui ha ...

